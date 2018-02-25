Из «ДНР» наладили крупный канал поставок амфетамина в Украину (Фото). Новости

В Донецкой области задержана крупная партия амфетамина, который поставляли из временно неподконтрольной Макеевки. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию из непоконтрольной Макеевки почтовыми отправлениями поступает амфетамин.

Выяснилось, что поставками занималась жительница 1982 года рождения. Клиентскую базу она подбирала с помощью интернета. Знакомилась с потенциальными покупателями и предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки. Во время такой передачи наркоторговку и задержали.

Сейчас подозреваемая отказывается сотрудничать с правоохранителями. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.