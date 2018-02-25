ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировала 670 взрывов. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 670 взрывов. Об этом говорится в отчете Миссии.

«В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (375 взрывов)», – говорится в сообщении.

В Донецкой области наибольшая активности фиксируется в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецка и Светлодарска, Луганского, Торецка, Широкино

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Как отмечается, в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 270 взрывов против примерно 90. Наибольшее количество взрывов зафиксировано у Кадиевки (до переименования Стаханов) и Попасной.