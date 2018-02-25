Развернул колеса и свалил: Ситуация на КПВВ из-за выявления перевозчиков-нелегалов (Видео). Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) полиция выявляет нелегальных перевозчиков. Проверяют все без исключения машины. Чтобы избежать штрафов, нелегалы высаживают пассажиров в километре от КПВВ. Люди вынуждены с сумками идти пешком.

На КПВВ «Майорск» водители такси объясняют пассажирам причину принудительной высадки – «полиция не пускает». За поездку до КПВВ «Майорск» женщина заплатила 350 грн, но таксист ее высадил в километре от КПВВ. «И что? Он развернул колеса и свалил. Все!», – возмущается женщина.

С тяжелыми сумками до КПВВ ей пришлось идти пешком. Третий день перед пропускным пунктом «Майорск» работает усиленная группа правоохранителей. Сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Управления транспортной безопасности и представители облгосадминистрации выявляют нелегальных перевозчиков. Уже составили 20 протоколов. Сумма штрафов превысила 400 тыс. грн. «Штраф от 17 до 34 тыс. грн. Это идет борьба с нелегальными перевозчиками», – сообщил главный специалист Управления транспортной безопасности в Донецкой области Леонид Котляров.

Таким образом хотят не только наказать нелегалов, но и упорядочить очередь. Водители говорят, если раньше им приходилось стоять сутками, то теперь проезжают КПВВ за несколько часов.

Волонтерам, наоборот, стало сложнее. Сергей Борщ – представитель общественной организации. Стариков и лиц с инвалидностью возит бесплатно, но пропускаю его не всегда.

Правоохранители предупреждают – операция по выявлению нелегалов будет длительной. Поэтому пассажирам советуют пользоваться услугами рейсовых автобусов. На автостанции Бахмута (до переименования Артемовск) спрос на маршрут до КПВВ «Майорск» большой, но уехать можно. «Битком набивают. Люди, бедные, стоят. Шофер еще "давайте, проходите". Ему ж выгодно, чтоб побольше натолкать», – говорит пассажир Виктор.

До пропускного пункта «Майорск» из Бахмута можно доехать с двух автовокзалов. Маршрутки отправляются каждые полчаса с 7 утра до 4-х вечера.

Напомним, 22 февраля на КПВВ «Майорск» наблюдались огромные очереди. Как сообщил Благотворительный фонд «Право на защиту», «они вызваны тем, что полиция проводит операцию по выявлению нелегальных перевозчиков».

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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