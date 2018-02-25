Переселенцы могут получить квартиры для временного проживания в Покровске. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) семьи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не имеющие собственного жилья на подконтрольной Украине территории, могут подать заявление и пакет документов в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) на предоставление жилья для временного проживания. Об этом рассказала секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

Так, в декабре 2017 года за средства местного бюджета и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Покровский горсовет приобрел 9 квартир для временного предоставления ВПЛ. «В течение января – февраля городской совет и исполнительный комитет приняли ряд решений, урегулировав порядок предоставления жилья переселенцам во временное пользование. Согласно принятому Порядку, распределение квартир будет производиться в соответствии с системой начисления баллов. На количество баллов влияют такие критерии, как социальный статус семьи, количество детей, наличие детей с инвалидностью и детей под опекой, материальное положение, а также наличие ходатайства руководителя коммунального предприятия или бюджетного учреждения, в котором трудятся ВПЛ», – сказала секретарь Покровского горсовета.

После приема заявлений, в апреле 2018 года, состоится заседание комиссии, созданной горсоветом. На ней будут подсчитаны набранные семьями баллы и составлен список претендентов. Девять ВПЛ, набравших наибольшее количество баллов, первыми получат в пользование 3 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 2 трехкомнатные квартиры. «Квартирами можно будет пользоваться на протяжении одного года с правом продления этого срока до трех лет. Предполагается, что за это время семьи смогут самостоятельно решить квартирный вопрос, и право пользования жильем перейдет к другим лицам», – отметила Сущенко.

Как рассказала главный специалист сектора управления имуществом жилищно-коммунального отдела Покровского горсовета Татьяна Омельченко, жилые помещения для временного проживания ВПЛ будут предоставляться в расчете не менее 6 кв. м на одного человека. «Основанием для рассмотрения заявлений о предоставлении жилого помещения для временного проживания ВПЛ является наличие соответствующего пакета документов. Такое жилье не подлежит приватизации, продаже, залогу, дарению, обмену и разделению, предоставлению их в поднаем или для вселения в них других граждан», – сказала она.

Памятка для ВПЛ: Как подать заявление о предоставлении жилья во временное пользование?

С целью получения жилого помещения для временного проживания следует обращаться с 1 по 31 марта 2018 года в ЦПАУ Покровска по адресу: ул. Европейская (Горького), 53а. Здесь можно будет оформить соответствующее заявление с подписями всех совершеннолетних членов семьи.

Необходимо предоставить следующий пакет документов:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов семьи;

копии справок о присвоении идентификационных кодов всех членов семьи;

копию справки о постановке на учет ВПЛ, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения в городе Покровске;

копии документов, подтверждающих семейные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);

справки о доходах за последние 6 месяцев на каждого члена семьи (заработная плата, пенсия, пособие и т.д.);

документ или копия документа об отсутствии в собственности и/или пользовании граждан другого жилого помещения на территории, подконтрольной украинской власти.

При наличии добавляются и другие документы:

справка с места работы о занимаемой должности на каждого работающего члена семьи (справка о пребывании на учете в центре занятости и т.д.);

документ или копия документа, подтверждающего наличие оснований для начисления баллов для временного предоставления жилья;

справка или копия удостоверения, если один из родителей несовершеннолетнего ребенка погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженного конфликта или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженного конфликта, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть несовершеннолетние дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов (в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 05.04.2017 года №268 «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов»);

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, I, II категории;

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть лица, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний по перечню, утвержденному действующим законодательством;

справка о том, что в составе семьи есть беременные женщины;

справка о том, что в составе семьи есть лица, которые потеряли работоспособность;

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть лица пенсионного возраста;

справка или копия удостоверения о том, что в составе семьи есть лица с инвалидностью;

справка Управления труда и социальной защиты населения о получении государственной помощи малообеспеченным семьям;

ходатайство предприятия, учреждения, организации коммунальной или государственной собственности.

В случае изменения обстоятельств, дающих право на получение жилого помещения для временного проживания, ВПЛ обязано в течение 7 рабочих дней уведомить комиссию о таких изменениях.

По результатам протокола заседаний комиссии готовятся уведомления для ВПЛ о результатах рассмотрения их заявлений и предоставленных документов.

ЦПАУ выдает ВПЛ решение или выписку из решения исполкома о предоставлении жилого помещения для временного проживания. Эти документы являются основанием для вселения и заключения договора найма жилого помещения для временного проживания ВПЛ.

Жилые помещения для временного проживания предоставляются ВПЛ сроком на 1 год. Продление срока осуществляется в том же порядке, что и предоставление жилья. Отметка о регистрации места пребывания в жилом помещении, предоставленном для временного пользования, не вносится в документ, удостоверяющий личность ВПЛ. Срок проживания указывается в договоре найма и исчисляется с даты его подписания.

Источник: ТК «Орбита»

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