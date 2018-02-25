Ситуация в пунктах пропуска днем 25 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ Майорск»:

Алексей: «13:11. В сторону Артемовска метров 300, в один ряд, перед днр, до блоков. Льготы пару машин. Перед въездом на заправку, два ряда метров по 100. Перед нулевым, было 200 метров, ровно в ряд!!!!!!! Переживаю, где таксисты?????? В сторону Горловки – основная пропускают быстро, полтора часа стояли. Бусы прут. Кстати, пеших мало в обе стороны».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «11:13. Я ехала своим ходом утром. Машин очень много было. Движение было. Пеших немало, но я в 7:00 по местному времени и выехала из Донецка, в 10 по Украине в приехала в Курахово»;

Катерина: «13:46. Проехали Каргил в 13:00 . В сторону Курахово очередь была на самом спуске моста. В Донецк на Украине была очередь до посадки, пропускали очень быстро, на днр в Донецк машин 100, очень медленно».

КПВВ «Новотроицкое»:

Мила: «10:16. 25 машин в сторону Мариуполя»;

Администратор: «10:23. Новотроицк в Донецк сразу на проверку»;

Мария: «10:38. Смело можно ехать. На Еленовке мало машин. Общая очередь где-то была 30 машин с Донецка. В Донецк ровно 20. Это состоянием на 10 утра. На Новотроицком сразу на проверку»;

Ксения: «Еленовка работает, машин было не много».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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