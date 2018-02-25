Адресная помощь в новом размере пришла не всем переселенцам, – «Донбасс-SOS». Новости

На текущий момент не все переселенцы, кому положено, получили повышенную адресную помощь. Из некоторых регионов сообщают о получении помощи в старом размере. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, январскими изменениями в Постановление Кабинета министров Украины №505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» размер адресной помощи был увеличен отдельным категориям граждан. В феврале дети и пенсионеры должны были получить помощь в размере 1 тыс. грн. «НО адресная в новом размере пришла не всем. Представители Минсоцполитики подтвердили нам возможную задержку с перерасчетом и указали, что разница может прийти позже отдельным платежом или быть включена в следующую выплату. Связано это как всегда с выделением бюджетных денег», – сообщили общественники.

Пользователи соцсети подтверждают эту информацию:

Marina: «В Одессе в феврале пришла на ребенка старая сумма»;

Инна: «Тоже подтверждаю, что Одесса получает по старому»;

Наталья: «В Буче то же ничего не изменилось»;

Iryna: «И в Запорожье тоже по старому получила на себя и детей»;

Вячеслав: «В Павлоградe получил бeз измeнeний 884»;

Оксана: «В Днепре тоже по старому»;

Ольга: «У Калуші, Івано-Франківська обл, теж без змін»;

Natalia: «Киев сумма без изменений»;

Анна: «В Черкассах еще вообще не получили!»;

Яна: «Винница тоже без изменений»;

Наталья: «Львовская область помощь на детей без изменений»;

Карина: «Днепропетровская область без изменений и справку и начислении выдали тоже без учета повышения на ребенка, хотя получена справка в середине февраля. Устно сказали у нас нет еще программы но потом мы вам дочислим»;

Marina: «Бахмут Донецкой обл. на детей без изменений – 884»;

Марина: «Покровск, Донецкая обл – без изменения»;

Наталія: «Константиновка Донецкая обл – старая сумма»;

Наталья: «Киевская обл., вообще ничего еще не перечисляли»;

Юлия: «Ирпень Киев. обл. без изменений 884»;

Нина: «Херсонская вообще ничего не пришло»;

Наталья: «Славянск Донецкой обл. без изменений»;

Наталья: «Полтава без изменений».

В подобной ситуации, в «Донбасс-SOS» рекомендуют оставлять жалобу на правительственной «горячей линии» по номеру 1545 о выплате помощи в не соответствующем размере и следить за своим счетом.

Напомним, в начале 2018 года согласно Постановлению КМУ Украины повышен размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг в таких соотношениях: пенсионерам и детям – 1 тыс. грн, размер общей денежной помощи, выплачиваемой на семью вырос с 2400 грн до 3 тыс. грн. Многодетные семьи теперь получают 5 тыс. грн. Помощь переселенцам с физическими недостатками составляет: лица с инвалидностью 3 группы – 1373 грн, 2 группы – 1578,95 грн, 1 группы – 1784,90 грн, а семьи, где есть нетрудоспособные люди получают 3400 грн.

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