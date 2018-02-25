Закон о реинтеграции Донбасса заработал: Что следует знать гражданам. Новости

Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. О важных изменениях для граждан в эфире «Громадського радіо» рассказала эксперт Центра информации о правах человека Елена Лунева (на фото).

Что касается изменений антитеррористической операции, то по словам Луневой, на самом деле АТО не прекращается, не меняется и название. Будут и другие мероприятия по защите государственного суверенитета и государственной обороны. «Как они будут происходить, мы не знаем, потому что эта территория не определена. Управлять этими мерами будет Генштаб через Объединенный оперативный штаб. Как это будет происходить, пока неизвестно, так как президент должен наделить Объединенный оперативный штаб и командующего определенными полномочиями. Пока непонятно, каким образом Антитеррористический центр и Объединенный оперативный штаб будут осуществлять полномочия на одной территории», – рассказала она.

Также Лунева напомнила, что правозащитники перед принятием закона предупреждали, что возможно возникновение двоевластия. «Это опасно, потому что это вооруженные структуры», – считает эксперт.

Появляется возможность получить луганскую или донецкую регистрацию места проживания, например, в Киеве. Так,роме того, пока не вступил в силу закон, на территории Донецкой и Луганской областей распространялся закон «О временных мерах на период проведения АТО». «Он предусматривал очень много вещей: налоги, пеню, штрафы за просроченные выплаты коммунальных платежей. Сейчас на временно оккупированную территорию (пока не определено, где ее предел) распространится закон "Об обеспечении прав и свобод и правового режима на временно оккупированной территории", который до сегодняшнего дня был распространен только на Крым и город Севастополь. Это касается вопроса выдачи паспортов гражданина Украины, внесения информации о регистрации места жительства. Для Донецкой и Луганской области обычно информацию о регистрации места жительства не вносят, так как в прошлом году были изменены полномочия местных органов власти, теперь местные органы власти вносят информацию о регистрации места жительства на территории своего обслуживания. Если человек из Луганска уехала в Киев, здесь никто ему не поставит луганскую регистрацию места жительства. Однако для крымчан это делала миграционная служба, опираясь на информацию из реестра избирателей», – пояснила Лунева.

Есть изменения административного порядка регистрации фактов рождения и смерти для Донецкой и Луганской областей. «Важное положительное изменение – административный порядок регистрации фактов рождения и смерти. Такого порядка нет для Крыма, однако для жителей Луганской и Донецкой областей такой порядок появился. Документы, выданные на оккупированной территории, не признаются, кроме документов, удостоверяющих факт рождения или смерти», – сказала Лунева.

Также законом предусмотрено освобождение от уплаты судебного сбора при подаче заявлений в делах, касающихся военного конфликта, вооруженной агрессии, вынужденного переселения и других дел, касающихся конфликта. При чем заявители освобождаются от уплаты судебного сбора не во время исков, а при подаче заявлений. «Также в судах может быть установлен факт увольнения. Это хорошо, потому что нет административной процедуры для Крыма о признании фактов рождения и смерти. Сейчас есть только судебная процедура. В этой судебной процедуре жители оккупированных территорий смогут не платить судебный сбор»,– резюмировала Лунева.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В России высказали недовольство законом.

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