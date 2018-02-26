«Моторола», «Гиви» и Захарченко: Сборник диктантов для школьников «ДНР» (Фото). Новости

В «ДНР» выпустили сборник диктантов для школьников, который может быть использован при подготовке к «государственной итоговой аттестации (ГИА)». Об этом сообщает местная газета.

«Издание состоит из восьми разделов, которые содержат тексты диктантов, объединенных одной темой. Все разделы сборника открываются тематическими эпиграфами, тексты направлены на воспитание человека и гражданина… Объем текста диктанта – 140-280 слов. Тематика текстов разнообразна: время, история, родина, героический поступок, краеведение, природа, язык, искусство, семья, нравственные и эстетические категории и так далее… Среди авторов текстов – классики литературы и беллетристики, а также современные писатели: Александр Проханов, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин и другие», – цитирует газета представителя «министерства науки и образования».

Как следует из самого сборника, который проанализировали «Донецкие новости», он рассчитан на учащихся 9-го класса. При этом акцент «министерства» на «современных писателях», активных сторонников «русского мира», преувеличен. Здесь всего один текст авторства Прилепина, один – Шаргунова, правда, 7 текстов Проханова. Остальные диктанты – действительно, отрывки из произведений классиков (Н. Гоголь, А. Пушкин, И. Тургенев, А. Чехов, И. Бунин, М. Пришвин, И. Куприн, Э. Хемингуэй, А. Сент-Экзюпери и др.). А также есть тексты с «официального сайта Донецкой народной республики», 27 фрагментов, которые подписаны просто – «Из журнала», 3 с подписью – «Википедия».

Тексты объединены в следующие 8 разделов:

Раздел I. Донецкая земля: Время выбрало нас;

Раздел II. У Донбасса есть свои приметы (тексты краеведческой тематики);

Раздел III. Русский мир;

Раздел IV. Мир, в котором ты живешь (фрагменты произведений классиков о природе Донбасса и России);

Раздел V. Пред красотой мы все бессильны (о морали, искусстве, просвещении);

Раздел VI. Воспитание – второе рождение (о ценностях человечества);

Раздел VII. Его величество Хлеб (тексты о хлебе);

Раздел VIII. Ее величество Природа (о природе и природных явлениях).

Наиболее примечательны разделы I и III.

Раздел «Донецкая земля: Время выбрало нас» и весь сборник открывает текст о выступлении «главы ДНР» Александре Захарченко на мероприятии по случаю празднования Дня города Донецка 26 августа 2017 года. Далее идут пропагандиские размышления Александра Проханова о борьбе «русского народа Донбасса», серия текстов о «Гиви» и «Мотороле», фрагмент интервью с Иосифом Кобзоном, как «никто никогда не ставил Донбасс на колени», об освободителях Донбасса периода Второй мировой войны и пр.

Наименование раздела «Русский мир» говорит само за себя. Здесь подаются тексты о возникновении понятия «русский мир», современной идеологии данного направления, и вплоть до образования президентом РФ фонда «Русский мир». Также идут прохановские тексты в стиле, как «многим людям хочется сказать про самого себя: Я русский! Но принадлежность к русским – это не модная футболка».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» издали собственные учебники по украинскому языку.

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