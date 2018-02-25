Вопрос введения миротворцев несколько переоценен, – Тука. Новости

Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс несколько переоценен. Об этом сегодня, 25 февраля, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Вопрос введения миротворцев, по моему мнению, несколько переоценен. Этот процесс следует рассматривать не как "финал", а лишь как первый этап сложного и длительного пути к устойчивому миру», – написал он.

По мнению Туки, существует ряд очень сложных проблем, которые придется решать уже после появления миротворцев:

разоружение;

судьба тяжелого вооружения;

восстановление государственных органов власти, включая МВД, прокуратуру, судебную ветвь;

выборы в местные органы власти и диалог с ними,

реформирование культурного и образовательного сектора;

информационная среда;

восстановление инфраструктуры и экономики региона;

вопросы амнистии и путей примирения.

«К сожалению, на решение этого комплекса проблем, нам понадобятся годы. И дискуссия, которая продолжается в обществе по этим болезненным вопросам, не дает оснований надеяться на быстрое их решение. Сейчас становится популярным тезис о введении так называемого "переходного правосудия". Однако, надо понимать, что этот путь возможен ТОЛЬКО при доброй воле всех сторон конфликта. Если мы будем действовать радикально-примитивно – устойчивого мира мы не достигнем. Является ли путь к миру применением штампов "там все сепары", "там все ненавидят Украину"? Ответственным политикам-государственникам следует прекратить спекуляции на патриотической теме. Эмоционально понятное желание мести за погибших, за раненых, за разрушение не может быть тем фундаментом, на котором стоит искать путь к миру. Исследуя опыт других стран, которым пришлось пройти через кровавые конфликты, должен отметить: путь к устойчивому миру не бывает простым и быстрым», – считает замминистра МинВОТ.

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