В «ДНР» заявили об обстреле Зайцево, есть разрушения. Новости

Находящийся в пригороде временно неподконтрольной Горловки поселок Зайцево попал под обстрел. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил руководитель «администрации» Горловки Иван Приходько.

По его словам, обстрел из миномета калибра 120 мм продолжается уже около полутора часов.

«Около 16:00 (мск.) начался обстрел центра Зайцево. Перебиты линии электропередачи, без света осталась улица Полетаева. По улице Загорского поврежден дом», – сказал он.

По его данным, на момент обстрела жильцы поврежденного дома находились в здании, им удалось укрыться в подвале. В настоящий момент обстрел продолжается.

Также утверждается, что в Зайцево повреждены в общей сложности четыре дома по улицам Полетаева, Загорского и Багрицкого.

В обстреле «ДНР» обвиняет ВСУ.