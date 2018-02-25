Переселенка из Луганска через суд вернула свою пенсию. Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска, которая сейчас проживает в Сумах, смогла через суд вернуть свою пенсию при помощи правозащитников Украинской хельсинской группы по правам человека (УХГПЧ). Об этом сообщается на сайте организации.

Женщина проживает в Сумском гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда. Для гражданки К. остаться без пенсии означало остаться без жилья, ведь за место в комнате пансионата она платит 880 грн летом и более тысячи – во время отопительного сезона. Женщина не получала пенсию с сентября 2017 года. «К сожалению, прекращение пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам в последнее время происходит массово. Эта практика распространилась после того, как соответствующие решения начали принимать местные комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат», – отмечают правозащитники.

Формальное основание – отмена справок ВПЛ, сделанных в связи с выводами о возвращении отдельно взятых лиц на временно неподконтрольную украинской власти территорию, в брошенные места постоянного проживания. То есть, когда местные комиссии обнаруживают, что переселенцы отсутствуют по месту учета места жительства более 60 дней. Комиссии получают информацию от Госпогранслужбы или СБУ о том, что ВПЛ пересекают линию разграничения или государственной границы, а также находятся за пределами регистрации места жительства на подконтрольной территории более указанного срока.

Судебный процесс был инициирован по обращению гражданки К., которая в результате неправомерных действий Сумского объединенного Управления Пенсионного фонда не получала пенсию с сентября 2017 года. В интересах женщины юрист сумской приемной УХГПЧ подготовил и заявил в суд административный иск к ответчику – территориальному органу Пенсионного фонда Украины.

В суде дело было решено положительно. 7 ноября 2017 года было принято постановление, согласно которому действия ответчика о прекращении начисления и выплаты пенсии гражданки К. с 1 сентября 2017 года – признаны противоправными.

Кроме того, суд обязал ответчика восстановить переселенке начисление и выплату пенсии, а также оплатить задолженность с 1 сентября 2017 года. Апелляционная жалоба территориального органа Пенсионного фонда Украины на постановление суда была оставлена без удовлетворения. Судебное решение вступило в силу.

На днях гражданка К. ожидает перечисление задолженности пенсии на ее карточный счет.

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