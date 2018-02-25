Амвросиевка утопает в горах мусора (Фото). Новости

Временно неподконтрольная Амвросиевка (Донецкая обл.) засыпана мусором.

Судя по фото, которые опубликованы в социальных сетях, сотрудники местной коммунальной службы уже длительное время не чистили мусорные баки.

К фото написан характеризующий комментарий: «Катастрофа».

Напомним, в Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) продолжаются работы по строительству второй очереди полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Он строится по новым технологиям.

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