Амвросиевка утопает в горах мусора (Фото). Новости

Временно неподконтрольная Амвросиевка (Донецкая обл.) засыпана мусором.
Судя по фото, которые опубликованы в социальных сетях, сотрудники местной коммунальной службы уже длительное время не чистили мусорные баки.
К фото написан характеризующий комментарий: «Катастрофа».
Напомним, в Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) продолжаются работы по строительству второй очереди полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Он строится по новым технологиям.
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