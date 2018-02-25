Минюст запустит штабы по взысканию долгов по зарплате. Новости

С 1 апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, которые уже сейчас занимаются взысканием алиментов с неплательщиков и с начала апреля дополнительно сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет Правительственный портал.

Он напомнил: закон, ужесточающий ответственность неплательщиков алиментов, действует с 6 февраля и уже демонстрирует первые положительные результаты. «Начал действовать публичный реестр неплательщиков алиментов. В каждом регионе в публичной плоскости были размещены доски позора с перечнем лиц, которые не платят свыше 3 месяцев», – сказал глава Минюста.

Также он добавил, всего за 10 дней действия нового закона было взыскано дополнительно 50 млн долгов по уплате алиментов. «Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну. Ни один из родителей, не желающий финансово поддерживать своих детей, ни один работодатель, независимо от того малый это предприниматель или огромная компания, независимо от того в частной или государственной она собственности, не избегут ответственности», – отметил глава Минюста.

С 1 апреля штабы займутся взысканием задолженности по выплате заработной платы. «На сегодня задолженность превышает 2,7 млрд грн. Только в органах исполнительной службы на выполнении исполнительных документов и решений судов на 500 млн грн. С 1 апреля эта инициатива заработает по всей стране», – подытожил Павел Петренко.

Напомним, по данным Главного управления статистики в Донецкой области, на Донетчине сумма задолженности по зарплате на 1 января 2018 года составила 453,4 млн грн. Это 19,2% всех долгов по ее выплате в Украине. В промышленности самыми большими оставались долги по зарплате работникам машиностроительных предприятий.

Читайте также: