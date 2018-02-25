НВФ на Донбассе вторые сутки применяют тяжелую артиллерию, – Минобороны. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе уже вторые сутки подряд применяют против Вооруженных сил Украины артиллерию калибра 152 мм. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, только вчера, за 24 февраля, ими было выпущено с десяток снарядов.

«Вторые сутки подряд фиксируется применение противником артиллерии калибра 152 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Подлесное. В сторону наших опорных пунктов враг выпустил 10 снарядов», – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось об активизации боевых действий на Светлодарской дуге.

Читайте также: