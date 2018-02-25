Показуха закрытых корпоративов: В соцсетях отреагировали на концерт «нафталиновых» звезд в Донецке. Новости

В Донецке состоялся очередной концерт «звезд российской эстрады». Приурочен он был к 23 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

На сцене Центра славянской культуры выступали Александр Буйнов и Денис Майданов.

В одном из городских пабликов артистов назвали «нафталиновыми».

«Оказывается, вчера к нам с праздничным концертом приезжали звезды российской эстрады Денис Майданов и Александр Буйнов. Событие на столько "анонсировано" было, что узнаю только сегодня о нем. Как Вы зае***ли своей показухой закрытых корпоративов. Уже хоть бы новости об этом событии не писали, не позорились», – написано в одной из местных групп.

Сообщение комментируют:

Hochu dodomu: «Концерт под прикрытием. А действительно не анонсировали нафталинных артистов»;

Паша Гавіріа: «Шок! Артист с неправославной фамилией не попал на подвал МГБ, отделавшись легким концертом. Утрись, хунта. Но я бы афиши подрихтовал бы. Хотя бы Денис ДНРов, что ли. Но Денис Майданов! Что Захарченко себе думает»;

Harvey: «Думал, эти упырьки концерты с хором Алексанрова мотороле дают»;

Господин: «Как-то это неправославненько приглашать артиста с фамилией Майданов»;

Алексей: «Очередных "звезд" из нафталина достали»

Ксения: «Вот это достали с антресоли… а "Божья Коровка" когда будет, а то я слова "Гранитный камушек" забыла».

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