В «ДНР» на «таможне» задержали шахтеров, отказавшихся служить в «армии», – Госпогранслужба. Новости

Во временно неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) недавно задержали группу шахтеров. Получив повестки из военкомата «ДНР» и не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ), молодые люди решили пересечь «таможню ДНР», где и были задержаны. Об этом со ссылкой на оперативную информацию сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как говорится в сообщении, подобные случаи дезертирства потенциальных «военнослужащих» и тех, кто уже успел встать на сторону НВФ, стали происходить все чаще. Сейчас в НВФ планируются очередные «кардинальные меры». «В частности направлен срочный запрос к кремлевским руководителям о переброске кадровых офицеров вооруженных сил России в практически недееспособные "армии республики"», – говорится в сообщении.

Кроме того, в «ДНР» планируется восстановление транспортных путей и запуск электрички «Донецк-Еленовка». При этом в Госпогранслужбе предполагают, что делается это с целью переправки военных грузов и техники. «На "нулевом" посту так называемой "ДНР" на Еленовке (район моста) продолжаются земляные работы с применением техники для укрепления и обороны позиций. В Донецке (Буденновский район – один из ближайших относительно выхода колонн техники в н.п. Старобешево, Докучаевск, Еленовка) идет разгрузка тяжелой военной техники – танков, БТРов – из состава поезда. Кстати, в состав поезда входит до 40 платформ, на которых может передвигаться военная техника. За ночь может разгружаться не один такой состав», – подчеркивают пограничники.

Также они отмечают активизацию пропаганды в пророссийских СМИ. «Судя по информации в "СМИ" той стороны и того, что происходит на временно оккупированной территории, население готовят к активной фазе. И не факт, что только в информационном пространстве», – резюмируется в сообщении.