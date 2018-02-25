Что делать при обнаружении в своем кошельке фальшивых купюр. Новости

При обнаружении в своем кошельке фальшивых купюр ни в коем случае не стоит пытаться их куда-нибудь «спихнуть». Такой совет дала адвокат Татьяна Лежух-Вовк, пишет «Обозреватель».

«В таких ситуациях все зависит от самого человека. Если человек обнаружил эту купюру, то не стоит пытаться ее использовать, а попытаться зафиксировать тот факт, откуда эти средства получены. Если это валютно-обменная операция и, например, обменник, тогда обязательно нужно получить квитанцию, чтобы можно было подтвердить происхождение этих средств», – сказала она.

Как пример, юрист привела недавнюю историю с жителем Ивано-Франковска. «Человек поменял средства и потом пытался погасить кредит, внести их на счет банка. Там были обнаружены фальшивые купюры, и оказалось, что человек совершил валютно-обменную операцию не в банке, а у частного лица. Он не проверил купюры, попытался сдать, и был задержан сотрудниками полиции. Потому что в случае, если есть больше трех купюр (фальшивых – ред.), сотрудник банка должен сообщить в полицию», – рассказала адвокат.

При этом, по мнению Лежух-Вовк, убытки граждан должно возмещать финансовое учреждение, которому принадлежит банкомат. «Мне кажется, что если средства были сняты с банкомата, то это должна быть ответственность банка. Я считаю, что есть нормативная база, которая позволяет человеку, снявшему средства в банкомате, в дальнейшем предъявлять иск», – отметила она.

Как сообщалось ранее, в полиции рассказали, подделки каких купюр распространены в Украине.

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