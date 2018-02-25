На дороге под Мариуполем патрульные спасли замерзающего водителя. Новости

Полицейские помогли на дороге под Мариуполем (Донецкая обл.) 36-летнему жителю Херсонской области, в автомобиле которого сел аккумулятор. Об этом говорится на странице Патрульной полиции Донецкой области в Facebook.

«Проезжая по заснеженной автодороге международного значения М-14 около отметки 616 км, внимание патрульных привлек автомобиль марки Mercedes-Benz. Судя по всему, транспортное средство стояло на обочине уже несколько часов, хотя в салоне находился водитель», – говорится в сообщении.

36-летний житель Херсонской области рассказал полицейским, что в его машине давно сел аккумулятор, а сам он очень замерз. Мужчине требовалась медицинская помощь, поэтому его доставили в ближайшее Першотравневого центра медико-санитарной помощи в поселке Мангуш и передали врачам.