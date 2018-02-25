«Шахтер» разгромил «Зирку». Новости

Сегодня, 25 февраля, в матчах 21 тура украинской Премьер-лиги ФК «Шахтер» получил разгромную победу над «Зиркой».

«Шахтер» разгромил «Зирку» со счетом 5:0.

По два мяча в составе дончан забили Феррейра и Марлос, а еще один гол на счету Коваленко.

«Шахтер» – «Зирка» – 5:0

Голы: Коваленко (18), Марлос (22, 43), Феррейра (45, 14)

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Хочолава (Матвиенко, 68), Бутко, Исмаили, Тайсон (Дентиньо, 76), Фред (Петряк, 83), Марлос, Алан Патрик, Коваленко, Феррейра.

«Зирка»: Паст, Цюпа, Маткобожик, Веремеев (Братков, 27), Драченко, Гедж, Билоног, Дришлюк, Чичиков (Прядун, 66), Петров (Загальский, 46), Рассадкин.

Предупреждения: Маткобожик (32), Петров (35), Загальский (56), Цюпа (60), Хочолава (63), Тайсон (71), Дришлюк (73), Фред (76), Марлос (90).

Благодаря этой победе «Шахтер» оторвался в турнирной таблице от ближайшего преследователя на шесть очков – ранее киевское «Динамо» с двумя удалениями проиграло «Вересу» (3:1).