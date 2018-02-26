Горловка: Пустующая станция «Никитовка», местный рынок и золотой Ленин (Фото). Новости

В Горловке железнодорожная станция «Никитовка» и местный рынок – продолжают пустовать. Как выглядит в феврале этот многолюдный в довоенный период район, в соцсети показал горловчанин Михаил Светлов.
На рынке открыты единичные точки, торгующие самым необходимым и самым дешевым (цены представлены в рублях, местный курс: 1 грн = 2,15 руб.). Покупателей тоже по пальцам руки сосчитать. С 2014 года стоят полуразрушенными отдельные здания станции. Зато памятник Ленину – обновлен «позолотой».
Мимо Никитовского рынка лежит путь на контрольный пункт пропуска «ДНР» на линии разграничения, далее – «буферная зона» и украинский КПВВ «Майорск». Поэтому и жители Донецка, и самой Горловки регулярно сами сравнивают – как было «до» и как стало «при».
Как ранее сообщалось, в довоенное время Никитовский рынок был одним из самых крупных в Горловке, он тянулся до самого железнодорожного вокзала. «Часть, примыкающая к вокзалу, была самой востребованной – здесь торговали жители окрестных сел, своим, домашним. Очень большой был выбор овощей, фруктов, молочки, мяса. Рынок работал с 4 утра, и нужно было приезжать пораньше, чтобы можно было купить дешево, пока перекупщики не успели все забрать. Но самое ценное здесь было сало – за салом все ехали именно в Никитовку», – рассказывала ««Донецким новостям» переселенка из Горловки Виктория.
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