В Мариуполе переселенцы из Луганщины открыли сказочную кондитерскую (Фото). Статьи

Уютный комфорт, обволакивающий подобно мягкому пледу, и бесподобный аромат кофе – вот та атмосфера, в которую погружаешься, войдя в кондитерскую Дмитрия и Полины Леконцевых, переселенцев, приехавших в Мариуполь из ныне неподконтрольного города Хрустальный (до переименования Красный Луч) Луганской области.

Здесь можно отдохнуть, выпить кофе или чай, съесть пирожное или шоколадку, взять с полки книгу и почитать, поиграть в шахматы или просто посидеть в тишине, глядя в окно.

В конце июля 2014 года супруги приехали в столицу Приазовья на свадьбу друзей. Собираясь в гости, Дмитрий и Полина даже не предполагали, что уезжают из дома навсегда. Два дня продолжались свадебные торжества, а на третий день, когда Леконцевы готовились возвращаться в родной город, стало известно, что он – под обстрелами. Возвращение было отложено. Думали, что на время, выяснилось – навсегда.

«Мы оказались заложниками ситуации, у нас даже вещей никаких с собой не было. Было очень трудно первое время – вот так неожиданно начинать жизнь в чужом городе», – рассказал Дмитрий «Донецким новостям».

Вместе с трехмесячным сынишкой Лукьяном супруги были вырваны из привычной жизни. На малой родине у них остался только что купленный дом, в котором был сделан ремонт. Дом и ремонт – такой подарок приготовил Дмитрий к возвращению Полины из роддома. В этом доме семья успела пожить лишь три месяца…

Семья Леконцевых

Два года семья жила в приюте для переселенцев. Здесь, кстати, Дмитрий был комендантом, стараясь помочь и поддержать людей, живущих рядом, которые так же, как и их семья, искали спасение от войны в приморском городе. Затем супруги поняли, что надо жить дальше, надо двигаться вперед. Они сняли квартиру и стали думать, как строить свою жизнь.

В родном городе у Дмитрия было грибное производство, а Полина была методистом английского языка. Однако в Мариуполе глава семейства не мог продолжать выращивать грибы: все необходимое оборудование осталось на неподконтрольной территории.

В своеобразном тупике оказалась и Полина, которая тогда еще в Красном Луче разработала универсальную методику изучения языка для школы. В Мариуполе же надо было либо открывать собственную школу (что на тот момент было невозможно), либо устраиваться учителем и карьерно расти.

«Честно говоря, мы не увидели в этом перспективы и признались себе, что заниматься надо чем-то другим. Тем, чем мы хотели бы заниматься, тем, к чему лежит душа. Мы всегда любили кофе. У нас много друзей, которых мы угощали свежесваренным кофе, когда они приходили к нам в гости. И все говорили, что кофе у нас получается очень вкусный. А Полина всегда мечтала заниматься шоколадом, делать всякие шоколадные изделия. Такая у нас была мечта…», – вспоминает Дмитрий.

Работники социальной службы, с которой Леконцевы плотно сотрудничали, посоветовали супругам принять участие в конкурсе по международной программе, предлагающей гранты для мелких предпринимателей. Супруги составили бизнес-план, презентовали свой проект кафе-кондитерской и получили грант. На полученные средства Дмитрий и Полина смогли взять в аренду помещение и купить оборудование для обжарки кофе.

«Мы рискнули. Вложились силами, временем, деньгами… Мы просто воплощаем свою мечту. Если бы задумывали кондитерскую, как бизнес, наверное, уже давно бы бросили», – делятся супруги-кондитеры.

Леконцевы участвуют в благотворительных акциях, направленных на то, чтобы люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, хотя бы на короткое время почувствовали себя счастливыми. К примеру, для воспитанников центра детской реабилитации «Пилигрим» в кондитерской прошли мастер-классы, подарившие ребятишкам радостную возможность побыть «шоколадными кулинарами».

Дмитрий и Полина воспитывают сынишку, дважды в год ездят на сессию в Теологическую семинарию в Пуще-Водице, куда поступили в 2015 году, и полностью отдаются любимому делу.

Грустную ноту в жизнь их семьи вносит то, что родители остались в «ЛНР», и видятся они редко. «Когда умерла бабушка, я даже не смог поехать на похороны, – с грустью говорит Дмитрий. – Мама иногда приезжает, гостит недолго, помогает с сыном».

У супругов есть мечта – иметь возможность заниматься благотворительностью. «Очень хотим помогать городу, и делать реальные, ощутимые добрые дела», – поясняют Дмитрий и Полина Леконцевы.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: