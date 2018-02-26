Реинтеграция и жизнь: Как вступивший в силу закон изменит жизнь на Донбассе . Статьи

Президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», называемый также законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса.

Как известно, Верховная Рада приняла его в окончательном варианте еще 18 января. А 24 февраля закон был официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины» и, как следствие, вступил в силу. Таким образом, можно сказать, что на Донбассе фактически наступила новая реальность. Какая она? Свежеиспеченный закон меняет существующее положение дел сразу в нескольких ключевых сферах.

Выход из Минска – куда?

Первый, и в общем-то, главный вопрос, который возникает после вступления данного закона в силу – это просто такая попытка политического давления или преддверие реальной эскалации военного конфликта на Донбассе?

Подписывая закон, сам Петр Порошенко заявил, что документ «существенно усиливает правовую базу использования вооруженных сил и других силовых подразделений». Естественно, подразумевалось использование на Донбассе, дословно – «для восстановления территориальной целостности государства». Однако, по новому закону, президент имеет право использовать армию в любом регионе Украины единоличным решением, без согласия Верховной Рады. Впрочем, кроме как на Донбассе, ему их использовать негде (хотя, есть еще Крым).

Сам президент, как и многие украинские государственные чиновники считает, что новый закон совершенно не противоречит, а даже гармонично дополняет Минские соглашения. А эти соглашения – единственный документ, который (хоть и формально) удерживает конфликтующие стороны на Донбассе от полноценных боевых действий.

Однако, многие эксперты логично отметили, что закон во многом кардинально противоречит этим соглашениям. И все упоминания о Минских соглашениях были удалены из окончательного варианта закона о реинтеграции Донбасса совершенно не случайно.

Как известно, по Минским соглашениям, власти Украины на каком-то этапе должны были вступить в диалог с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», а Германия, Франция и Россия – фигурируют в них как гаранты этих соглашений. В тоже время, по новому закону, Россия по отношению к Украине – агрессор, неконтролируемые территории признаются оккупированными, их администрация – оккупационной администрацией России, местные жители, служащие в «ведомствах» и «армиях» – российскими наемниками и вводится понятие «отражение вооруженной агрессии России». Как говорится, почувствуйте разницу.

Кстати, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко пару дней назад подтвердил, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершается, а на смену ей придет операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство страны, а не СБУ, как раньше.

Реакция сторон конфликта была вполне предсказуемой. Специальный уполномоченный Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, заявил, что в законе нет ничего, отрицающего Минские соглашения. «Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением», – сказал он.

При этом он добавил, что нужно, чтобы Россия выполнила свою часть Минских соглашений – соблюдала перемирие и расформировала подконтрольные ей силы на территории Украины. Но, как уже было сказано, Россия по Минским соглашениям, не сторона конфликта на Донбассе…

Война или мир? АТО или что?

В России же сделали акцент на то, что новый закон о реинтеграции Донбасса нацелен именно на силовое решение проблемы, т.е. на военные действия в том или ином виде.

Надо сказать, что именно так трактовать этот закон России во всю помогают сами украинские политики. «Есть хорватский вариант силового сценария возвращения неподконтрольного Донбасса. Его никто не исключал. Но тут есть проблема. Когда был задействован хорватский сценарий, НАТО дало гарантии, что сербы не будут наступать. Пока таких гарантий со стороны НАТО и других международных субъектов нет, и угроза российского широкомасштабного вторжения, как в Иловайске, как в Дебальцево, есть», – сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сейчас есть три варианта развития событий. Первый – это военный путь. Мы, как нормальное государство, где-то в Генеральном штабе планируем – где, кто, куда и с какими силами. При военном сценарии Донбасс украинские военные могут взять под контроль за две недели. Вопрос только в одном – какими силами ударит Россия…», – буквально на днях сказал то же самое другими словами заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Интересно, что и второй вариант, по словам Гримчака, – также чисто силовой. От первого он отличается лишь тем, что Россия пообещает «не наступать навстречу украинским войскам». Третий вариант – ввод на Донбасс миротворцев ООН, которые разоружают незаконные военные формирования «ДНР» и «ЛНР», и возвращают неконтролируемые территории под контроль Украины. Естественно, что чиновник сообщил, что рассчитывает на третий вариант. Но тут есть большое «но».

«Я не очень верю, в то, что введение миротворцев ООН на Донбасс будет осуществлено, если откровенно», – прямо заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Это неверие разделяют многие эксперты. И что же тогда остается?

«Мы должны быть готовы к широкомасштабной агрессии России», – заявил начальник Генерального штаба украинской армии Виктор Муженко. Но, такая агрессия возможна лишь в ответ на попытку Украины реинтегрировать неконтролируемые территории Донбасса силовым путем. «Эскалация боевых действий на востоке – это то, что ждет нас в ближайшее время», – считает эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

И тут Украину может ожидать неприятный сюрприз. «Я не думаю, что Запад пойдет на такие кардинальные действия, как хорватский сценарий. США играют на грани фола, стараются максимально ослабить Россию, но никто не допускает серьезного и открытого разгрома России. Сама же Россия, оказывая поддержку как сейчас на Ближнем Востоке, вполне может ввязаться в войну», – заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Начнутся ли на Донбассе полноценные военные действия? Кто будет их инициатором? Что будет с населением? Вопросы, конечно, интересные…

Документы признали. Некоторые…

Вторыми по значимости последствиями вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса, являются последствия документальные. Первое, что приходит на ум в этом смысле – легализация Украиной двух документов, выдаваемых населению неконтролируемых территорий «республиками». Речь идет о свидетельстве о рождении и свидетельстве о смерти гражданина Украины.

Как известно, международное право разрешает признание документов, выданных на оккупированных территориях местному населению. Однако, Украина до последнего времени демонстративно не признавала никаких документов вообще. Это создавало жителям неконтролируемых территорий серьезные проблемы сразу в нескольких сферах.

В первую очередь проблемы касались – продления срока действия паспорта гражданина Украины, документов о среднем и неполном среднем образовании, а также легитимизации по украинским законам рождения детей и смерти стариков на неконтролируемых территориях.

Вопрос с паспортами граждан Украины был решен быстро и просто. Их можно продлить (вклеив соответствующее фото), просто выехав на контролируемую территорию. Вопрос с признанием документов об образовании, также решили через механизм внешнего независимого оценивания. Проблемой оставались только свидетельства о рождении и смерти.

Ирония была в том, что в то время, как административная ветвь украинской власти демонстративно не признавала такие свидетельства от ДНР и ЛНР, судебные механизмы позволяли достаточно быстро и легко обойти это непризнание. По сути, это была глупость. Странная и нелепая.

Соответствующий украинский райсуд, за очень редким исключением, почти автоматически устанавливал факт рождения или смерти по свидетельствам о рождении и смерти от «ДНР» и «ЛНР». После чего, РАГС в таком же автоматическом режиме выдавал соответствующие украинские документы. Примеров – десятки тысяч. Теперь же, после вступления нового закона в силу, РАГС должен принимать свидетельства о рождении и смерти от «ДНР» и «ЛНР» напрямую, без решения суда.

Ответственности нет, сделки не признаются

Но это не все документальные последствия. Согласно новому закону, все оформленные на неконтролируемых территориях соглашения о купле-продаже не признаются. В первую очередь это касается перехода права собственности на недвижимость и авто.

«Только в неподконтрольном Донецке около 10 тысяч россиян купили или переписали на себя квартиры с помощью местных властей, но все такие сделки – незаконны. Об этом прямо сказано в законе. В нем есть нормы, что любые правовые отношения, законодательные или имущественные акты на оккупированных территориях не имеют правовых последствий для граждан Украины и являются незаконными. Когда мы вернемся, все имущество будет возвращено своим владельцам», – заявил несколько дней назад Юрий Гримчак.

Акцент на россиянах вовсе не означает, что с украинцами дело обстоит иначе. Сделки и между гражданами Украины также будут считаться незаконными, если они не дублированы на контролируемой Украиной территории по ее законодательству. Ранее такое как бы лишь подразумевалось. Сейчас же это – прямая норма закона. Но и это не все.

«Параллельно с этим в новом законе Киев фактически снимает с себя всю ответственность за то, что происходит на неконтролируемой территории», - сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. И действительно, новый закон возлагает на Россию всю ответственность за причиненный жителям Донбасса моральный и материальный ущерб. До принятия закона, по этому вопросу даже у юристов существовали разночтения.

«Каждый житель Донбасса платил налоги и государство в случае любой угрозы имуществу или жизни должно было отреагировать через СБУ, прокуратуру, армию, МВД. И государство эту функцию не выполнило. Поэтому часть общественников считает, что именно Украина должна взять на себя ответственность по возмещению ущерба. Другая часть считает, что Россия, как инициатор всех событий, должна взять на себя ответственность относительно компенсации», – сообщил лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев.

Теперь же, этим законом Украина полностью снимает с себя ответственность и перекладывает ее на Россию. Которая эту ответственность на себя… также не берет. Речь, прежде всего, идет о компенсации ущерба за разрушенное или поврежденное жилье.

«В новом законе прямо прописано, что за все разрушения ответственна исключительно Россия. Поэтому механизм по разрушенному имуществу, когда законодательство по борьбе с терроризмом позволяло подавать иски против Украины в национальные суды, больше не будет работать. Сейчас уже не будет разговора о проведении АТО. Суды будут руководствоваться нормами принятого нового закона», – заявила представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

О правах на войне…

Кстати, еще один нюанс. Хотя принятый закон автоматически не отменяет АТО, но он прямо подразумевает такую отмену в ближайшее время. Такая отмена повлечет за собой целый шлейф отмен законодательных норм, привязанных к термину «АТО». Самым простым примером может быть действующий (пока) мораторий на начисление штрафов и пеней на коммунальные платежи в зоне проведения Антитеррористической операции.

И, наконец, новый закон существенно меняет «порядок перемещения граждан и товаров» в зоне (пока еще) АТО в сторону существенного расширения прав силовиков и заметного уменьшения прав мирного населения.

В частности, правоохранители и «привлеченные к противодействию агрессии» отныне смогут входить или и вовсе проникать без разрешения хозяев и без санкции суда в любые помещения (включая жилье, территорию и помещения предприятий, организаций и учреждений) и на любые земельные участки в Донецкой и Луганской областях. Конечно, исключительно с целью сдерживания российской агрессии.

На тех же условиях они смогут проникать и в транспортные средства. Кстати, о транспорте. «Противодействующие агрессии» теперь могут использовать (официально – в служебных целях) средства связи и транспорт, в том числе специальный, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям. Исключение составляет транспорт дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций. В этой связи правозащитники уже во всю выражают свои опасения.

«Без соответствующего разрешения к людям могут применить оружие и спецсредства, может быть проведен осмотр транспорта, имущества, осмотр жилья, доступ к госпредприятиям и органам власти. А также неограниченный доступ прокуратуры с осуществлением аудита, проверок и т.д. Все это пугает, т.к. нет ни одного механизма контроля за такими процессами на этих территориях», – заявила исполнительный директор Благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая.

Кроме того, пока совершенно непонятно, что будет с пропускным режимом через линию соприкосновения в связи с переходом руководства от СБУ к военным. Останется ли система без изменений или изменения будут вплоть до отмены пропусков или их замены? Будут ли открываться новые пункты пропуска или закрываться старые? В чем конкретно выразится «общее усиление мер» контроля въезда-выезда на неконтролируемую территорию?

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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