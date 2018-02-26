В «ДНР» рассказали об особенностях купли-продажи квартир. Новости

Сегодня в неподконтрольном Донецке при приобретении квартир зачастую выставляются условия – жилье должно быть с ремонтом и мебелью. При этом есть определенные особенности с оформлением таких сделок в «республике». Об этом местному интернет-ресурсу рассказала представитель донецкого агентства недвижимости Майя Ангелус.

«Учитывая, что у нас отсутствует кредитование, могу сказать, что рынок недвижимости жив. Как и в былые времена между покупателем и продавцом существует некий паритет. При адекватной оценке своего недвижимого имущества, вероятность продажи достаточно велика. Можно сказать, что во многих случаях, даже не хватает объектов для продажи. Но, конечно, это происходит, как и в довоенное время, по причине того, что покупатель зачастую ищет квартиру в определенном районе, с ограничениями в этажности, ну и сегодня многие хотят купить жилье с ремонтом и мебелью. И такого не мало, по причине внезапно начавшихся боевых действий и больших миграционных процессов», – считает Ангелус.

Она также пояснила роль риелторов на нынешнем рынке купли-продажи недвижимости в «ДНР». «Такие люди хорошо знают алгоритм всей процедуры. Недвижимость, для большинства людей, является единственным, самым дорогим, личным, либо семейным активом. Поэтому при продаже, либо покупке, практически всегда, человек очень сильно переживает… Покупатель должен узнать информацию о предыстории жилья, о способе получения в собственность и возможных спорах, о зарегистрированных лицах, коммунальных долгах, соответствии с техническим паспортом и пр. Собственник, в свою очередь, должен гарантированно получить деньги за проданное жилье. Процедура оформления предусматривает прохождение нескольких этапов, а именно: задаток, БТИ, перерегистрация в регистрационной службе, в реестре юстиции ДНР, и снова оттуда же нужно заказать и получить справку для продажи. Затем получаем экспертную оценку, берем все выписки из коммунальных служб об отсутствии задолженности, из паспортного стола об отсутствии зарегистрированных лиц. Эта процедура занимает, мягко говоря, несколько месяцев. За это время возникает немало форс-мажорных обстоятельств. И вся эта нагрузка ложится на плечи риелтора», – пояснила представитель агентства недвижимости.

Сейчас в «республике» сделки по купле-продаже недвижимости, оформленные на подконтрольной Украине территории после 31 декабря 2016 года, считаются недействительными. «Сейчас участились случаи недобросовестной работы риэлторов. Они находятся на территории ДНР, но предлагают гражданам осуществить сделку, а также зарегистрировать свои права на недвижимое имущество на территории Украины. Хочу всех предупредить, что подобные сделки являются недействительными и регистрации в ДНР не подлежат», – цитирует интернет-ресурс представителя «минюста ДНР» Станислава Федорова.

Как отметила Ангелус, при этом для «легализации в ДНР» сделки, оформленной по законам Украины до 31 декабря 2016 года, следует обратиться в «межведомственную комиссию по легализации документов».

Также она констатирует, что перед подписанием договора у нотариуса (имеющего «регистрацию в ДНР») необходимо обратиться в «республиканское бюро технической инвентаризации» для изготовления «республиканского» технического паспорта на недвижимость. Срок действия, с момента изготовления техпаспорта, для применения в «органах юстиции» составляет 1 год.

«При подаче документов, оплачиваете квитанцию на 190 руб., по итогу доплачиваете за инвентаризацию квартиры от 1200 руб., за частный дом – от 2000 рублей. Полная стоимость зависит от площади замеров. Срок изготовления техпаспорта по регламенту – 90 дней. К сожалению, на практике можно рассчитывать на 5-6 месяцев», – констатируют риелторы.

Как сообщалось ранее, за год по состоянию на начало 2018 года цены на продажу квартир в неподконтрольном Донецке снизились от 8 до 22%.

Напомним, в 2017 году в «ДНР» процесс «переоформления» украинских документов на недвижимость проходил со скандалами и арестами. Так, в Донецке 11 июня 2017 года были арестованы 9 сотрудников городского бюро технической инвентаризации (БТИ, выдает технические паспорта на объекты недвижимости) якобы за то, что они работали с украинской печатью.

В результате арестов БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости (около 2 тыс. заявлений), что вызвало хаос и большие очереди, образовался «бизнес» на продаже мест в очереди.

Также в августе «МВД ДНР» заявило об аресте сотрудников «регистрационной палаты». «За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв. м. фигуранты получали от 6000 до 15000 руб., на квартиру или дом – до 6000 руб. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тыс. руб.», – говорилось в сообщении.

В сентябре в отделе технической инвентаризации Донецка была введена система обслуживания по спецталонам.

А в ноябре в Донецке был открыт «регистрационный центр по оформлению документов», предоставляющий услуги по принципу «единого окна». Здесь же обещали наладить работу по оформлению техпаспортов на недвижимость вместо БТИ.

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