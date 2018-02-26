Россия согласится на миротворцев только на линии разграничения на Донбассе, – эксперт. Новости

Россия не согласится на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию неподконтрольного Донбасса. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Думаю, что нет – ни до, ни после выборов. Позиция президента России будет неизменная, иначе это приведет к политическому поражению России на востоке Украины. Они согласятся на миротворческую миссию только на линии разграничения. Изменение позиции возможно будет только со сменой политической власти в России», – говорит он.

По его мнению, высокие рейтинги Владимира Путина в России еще не показатель его политической устойчивости, а на смену власти может повлиять пострадавшая от санкций элита РФ. «Москва защищает свои позиции и хочет сохранить свою власть [на Донбассе], но давление [санкций США] будет нарастать с каждым днем… Вот это и сыграет роль. До выборов вряд ли кто-то будет что-то решать, а после выборов есть еще одна каденция – еще 6 лет, чтобы повлиять на Путина или отстранить его от власти путем того же дворцового переворота», – считает Жданов.

Военный эксперт также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а Россия из-за миротворцев может ввязаться в полномасштабную войну. Кроме того, сейчас РФ формирует в «ДНР» и «ЛНР» свою регулярную армию по стандартам своих вооруженных сил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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