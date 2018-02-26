В Торецке помогают переселенцам отстаивать права на пенсии и соцвыплаты в судах. Новости

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) правозащитники помогают местному населению и переселенцам из Донбасса защищать и отстаивать свои права в судах. Об этом рассказал координатор Украинской Хельсинской группы по правам человека Владимир Елец.

«Торецк – один из двух городов, которые находятся именно на линии столкновения, именно на фронте, поэтому на некоторые нарушения мы вообще не можем воздействовать, это право на жизнь», – говорит он.

По его словам, основные проблемы, с которыми жители Торецка обращаются к правозащитникам, связаны с работой Департамента службы социальной защиты населения и Пенсионного фонда, а наиболее уязвимыми остаются категории переселенцев.

«Недавно мы выиграли апелляцию, мы защищали пенсионера-переселенца из Донецка, которому отказали в выплате. Боролись долго, нудно, но выиграли суд наш, городской. Служба социальной защиты отказалась выполнять [решение суда], подала апелляцию. Недавно мы выиграли и апелляцию», – продолжает правозащитник.

«Мы довели этот вопрос до конца, и человеку будут выплачены деньги, которые не выплатили в прошлом году», – сказал он.

Кроме работы с населением в сфере защиты прав, в Торецке Украинская Хельсинская группа по правам человека проводит организационно-просветительскую деятельность, работают со школьниками и студентами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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