Детский театр теней отказался делить сцену с коллективом из «ДНР». Новости

Единственный в Украине детский театр теней «Волшебная шкатулка» (г. Львов) отказался от участия в фестивале в Белоруссии, потому что в списке участников был творческий коллектив из «ДНР». Об этом говорится в сюжете телеканала «Zik».

Как сообщила руководитель детского театра Елена Милевская, участие коллектива из «ДНР» стало неожиданностью для них. «Было большой неожиданностью для нас, когда, открывая официальный сайт театра в городе Солегорск, мы видим под №7 участников – театральный коллектив "Перспектива", город Донецк, "ДНР"», – говорит она.

Руководство украинского театра написало обращение организаторам фестиваля, в котором указало, что Украина не признает «ДНР» и «ЛНР», а они находятся в списке участников. Организаторы ответили, что это недоразумение и исключили коллектив из «ДНР» из списка участников фестиваля.

По словам мамы одной из участниц украинского коллектива Ярославы Мельник, несмотря на это, родители маленьких театралов отказались от участия фестиваля в Белоруссии. «Это однозначная позиция каждого из родителей, потому что у многих из нас родные и близкие побывали на востоке Украины, знают эту боль и переживания. Все родители решили однозначно, что это недопустимо», – сказала она.

Дети репетиции не прекратили и сейчас готовятся к другим гастролям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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