Как живут переселенцы в модульном городке в Харькове (Фото, Видео). Новости

В Украине есть 7 транзитных поселений для переселенцев из Донбасса. По одному в Харькове и Запорожье, а также 5 в Днепропетровской области: в Павлограде, Кривом Роге, Никополе, Каменском и Днепре. В Харькове модульный городок для переселенцев работает третий год. Несмотря на то, что максимальное время для проживания в нем – до полугода, передает «Накипело».

В Запорожье и Харькове временные поселения принимают от 300 до 400 человек, а в Днепропетровской области все жилища ориентированы на прием более чем 2000 временно перемещенных лиц (ВПЛ). Менее половины переселенцев проживают в компактных поселениях со дня их открытия, ютятся на 18 кв. м.

Строительство модульного городка в Харькове обеспечило Немецкое общество международного сотрудничества GIZ и рекомендовало выдавать направления на проживание многодетным семьям, матерям с младенцами, матерям-одиночкам, а также семьям с детьми или взрослыми с инвалидностью. Фургоны городка перешли на баланс коммунальных предприятий.

В Харькове в 2017 году из модульного городка выехало две семьи, еще несколько руководство выселило за неуплату коммуналки. Есть и такие, кто за 2-3 месяца находят себя в большом городе и покидают компактные модули. Сейчас в городке проживают 357 человек, 264 из них – здесь уже третий год. По соседству – частный сектор и Университет внутренних дел, немного дальше – аэропорт.

Поселок состоит из 10 модулей квартирного типа (100 жилых модулей), трех общежитий (84 модуля), прачечных (два модуля) и административно-хозяйственного блока. Во дворе – новые детские качели и лавочки. Людям выдается бытовая техника, кухонная утварь, постельное белье и матрацы. Холодильники под замком, потому что соседи воруют у друг друга.

По словам одной из жительниц городка Натальи, в 2014 году она привезла внучку с инвалидностью на операцию из Алчевска в Харьков. Девочка родилась с аномалией конечностей и двусторонней косолапостью. Врачи уговорили лечиться здесь, поэтому решили остаться. «Крыша есть – уже хорошо. Сейчас квартплата слишком дорогая. Где тянем, где в долги входим. Жить можно, но, если честно сказать, условия не такие, как хотелось бы. За эти годы уже хочется своего», – говорит переселенка.

Как рассказывает начальник управления по обслуживанию модульного городка в Харькове Артур Стаценко, живущим здесь переселенцам субсидии не положены, поскольку фургоны не относятся к объектам жилого фонда. За благоустройство территории отвечает коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». С учреждением заключается договор на временное размещение в течение полугода и при необходимости продлевается. Население оплачивает только электричество, с помощью которого помещения отапливаются и снабжаются горячей водой. На каждом здании установлен счетчик учета электроэнергии. Это позволяет людям контролировать расходы.

Поскольку фургоны – не классическое жилое помещение, а малая архитектурная форма, обшивку модуля менять нельзя, иначе появится грибок и плесень. За пристройки и дополнительное утепление жильцам грозит выговор.

Осенью 2017 года Харьковский городской совет признал модули пригодными для проживания, но Артур Стаценко считает, что без капитального ремонта постройки долго не протянут. «Техническая экспертиза показала, что здесь все потихоньку рушится, но при условии капитального ремонта и вложении определенных средств он будет существовать. Но вы понимаете… Я даже боюсь просить тех денег, которые нужны. Пока прошу по мере поступления проблем», – рассказал директор городка.

По его словам, у фургонов – естественный износ, под ними проседает грунт. Кроме того, часто нужны деньги на ремонт бойлеров и других бытовых приборов, подаренных немцами, потому что из-за большой нагрузки техника ломается быстрее. «У нас постепенно приходят в негодность 300-литровые бойлеры. Сложность в том, что это немецкие бойлеры, поэтому тэны (трубчатые электронагреватели, – прим.) достать практически нереально. В Германии тэн стоит 400 евро. В Украине один тэн будет в районе 4-5 тыс. грн», – говорит Стаценко.

Официально модульный городок в Харькове закрыт для поселения. Об этом рассказала советница Минсоцполитики по вопросам ВПЛ в Харьковской области Ольга Аверина. «Модульный городок будет расселяться и в дальнейшем использоваться только как транзитный: не более месяца в случае чрезвычайных ситуаций, как было в Балаклее», – сказала она.

Но директор модульного городка говорит, что несмотря на полную загрузку, отказать переселенцам они не могут. «Если к нам обращается человек с инвалидностью, с кучей детей, мы же не оставим его на улице? Особенно зимой», – отметил Стаценко.

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