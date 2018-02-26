Донбасс является частью большой войны между США и Россией, – политолог. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе является частью большой войны между США и Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил политолог Вадим Карасев.
«Когда мы говорим о международных формах войн, мы опираемся на войны, которые уже были, а сегодня важно то, какие войны есть и какие будут. У США на долгие годы с Россией будет гибридная холодная прокси-война: в Сирии они будут сталкиваться, в КНДР будут сталкиваться. Это мульти-войны – это и экономические санкции, и частные военные компании, кибер-войны и прочее», – говорит он.
«Украина является участником этой большой, мульти-инструментальной гибридной войны между США и Российской Федерацией. И тут – кто кого: или Россия выстоит, и тогда она с Украиной будет самостоятельно разбираться. Соответственно, для этого там [на Донбассе] нужно держать военный контингент», – сказал Карасев.
Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а Россия из-за миротворцев может ввязаться в полномасштабную войну. Кроме того, сейчас РФ формирует в «ДНР» и «ЛНР» свою регулярную армию по стандартам своих вооруженных сил.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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