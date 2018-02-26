Сменил тельняшку на галстук, – Аброськин о новом «имидже» Захарченко (Фото). Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко сменил «имидж», и теперь вместо тельняшки носит рубашку с галстуком. По крайней мере, именно в таком образе он появился на первых полосах газет, издаваемых на неподконтрольной территории. Об этом 25 февраля на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как отметил Аброськин, Захарченко «сменил тельняшку на галстук». «Видимо, услышал мою критику, потому что в реальной жизни он не имеет никакого отношения к любому подразделению Вооруженных сил», – написал первый замглавы Нацполиции.

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин