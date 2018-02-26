В «Крестах» ответили на вопрос об «экс-главе ЛНР». Новости

В СИЗО №1 в Санкт-Петербурге («Кресты») не подтверждают, что у них находится бывший «глава ЛНР» Игорь Плотницкий. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии в РФ Роман Ширшов, передает российский телеканал «Дождь».
По словам Ширшова, об этом ему сообщили в «Крестах». «Я сегодня туда [в СИЗО №1 в Петербурге – ред.] заходил и список людей предоставил, с которыми хотел пообщаться. Сказали, что Плотницкого нет», – сказал он.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии, он намерен позвонить в Федеральную службу исполнения наказаний России. «Может, он находится в другом заведении», – утверждает Ширшов.
Ранее сообщалось, что «экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий находится в известном в России следственном изоляторе в Петербурге «Кресты».
Напомним, что 23 ноября 2017 года после переворота в «ЛНР» прежний «глава республики» Игорь Плотницкий бежал в Россию. 24 ноября «МГБ ЛНР» сообщило, что Плотницкий подал в отставку. СБУ подтвердило, что по состоянию на 15 января Плотницкий находился в России. По информации прокремлевского издания «Росбалт», сейчас Плотницкий якобы содержится под стражей на территории России, «основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву». Кроме того «экс-главе ЛНР» вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий. Об аресте Плотницкого также говорили украинский политолог Виктор Небоженко, народный депутат Игорь Мосийчук.
Также сообщалось, что начальник личной охраны бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого якобы умер в одном из российских СИЗО.
Кроме того в России задержали одного из основателей известной корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. После чего Басманный суд Москвы заключил его под стражу.
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