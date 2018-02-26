Гибель медика в зоне АТО: Военнослужащий рассказал подробности (Фото). Новости

Военный медик Сабина Галицкая не имела шансов выжить, поскольку бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), в которой она ехала в Катериновку (Луганская обл.), сильно повредила противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Об этом 25 февраля сообщил военнослужащий АТО Глеб Бабич с позывным «Лентяй» на своей странице в Facebook.

«ПТУР прилетел, когда до поворота и капонира осталось всего ничего. На этом участке "нуля" был риск обстрела из стрелкотни, поэтому все находились внутри машины. Под защитой легкой, но держащей пулю брони. Водитель БРДМ разведки успел заметить светящееся прыгающее пятно, и резко взял влево, уходя с траектории. Машина попала в яму, накренилась на один бок. Это и спасло большинство», – рассказал он.

«Ракета ударила страшно, но не смогла правильно "уткнуться" в движущийся и кренящийся борт. ПТУР сработал не так, как должен был. Кумулятивная струя не попала внутрь машины», – добавил Бабич.

По его словам, от удара водитель потерял сознание и лег на руль. Оглушенный и контуженый командир машины смог довести машину до спасительного капонира. Ракета проломила борт. «Большой кусок обшивки, разлетевшись, ушел внутрь. Туда, где напротив сидела Сабина с медицинским рюкзаком. Шансов не было», – отметил военнослужащий.

Также он рассказал, что Сабина ехала оказывать медицинскую помощь жителям Катериновки.

Напомним, в Луганской области 20 февраля в результате обстрела медиков медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады незаконными вооруженными формированиями погибла старшая медсестра Сабина Галицкая.

Ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США отреагировали на гибель 23-летней украинской медсестры в зоне военных действий на Донбассе.

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