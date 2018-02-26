Украина пока не может предложить систему реинтеграции Донбасса, – аналитик. Новости

Как бы не называли жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, которые не любят Украину, государство должно найти такую систему правовых отношений, чтобы не только территории, но и общество смогло существовать в мире, а такой системы пока нет. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.

«Я читаю публикации, иногда очень радикальные, что это "криминальное дитя, которое возвращается в благополучную семью", что это "предатели". Ярлыки вешают разные, но каким бы ни было население, вопрос остается прежним. Даже если бы к населению ОРДЛО* и Крыма не было бы претензий со стороны "высоконравственных" журналистов, вопрос в какую систему отношений это население возвращается?», – говорит он.

«Население может вернуться в ту несовершенную систему отношений, где мы сейчас живем вместе с переселенцами, и эта система взаимоотношений не удовлетворяет нас, как население Украины», – продолжил Мартыненко.

Он считает, что реинтеграция населения Донбасса и Крыма может столкнуться с проблемами в системе люстрации. «Это будет очень похоже на то, как в патрульную службу набрали новых ребят, и они попали в ту самую систему милицейскую, которая теперь называется полицейской. Все бывшие милиционеры остались на местах, за исключением 10%, которых отсеяли, патрульная полиция стала новым подразделением и очень быстро переняла все негативные тенденции. То же самое может произойти с населением Донецка, Луганска и Крыма», – отмечает эксперт.

По его словам, в ходе реинтеграции Донбасса и Крыма население столкнется с бюрократией и другими правовыми проблемами урегулирования ситуации, в частности в оформлении прав собственности и документов о рождении и смерти.

«Это все опять приведет к социальному напряжению. Люди, которые работали на коллаборантов, с симпатией относились к "русскому миру", в какую систему отношений мы их поместим, чтобы они при всем своем скептическом отношении к Украине все равно жили и работали по закону? Мы им не можем такую систему сейчас предложить, потому что система не создана у нас самих», – сказал Мартыненко.

По его мнению, проблема государства в том, чтобы выстроить сейчас правила для реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. «Когда "сепаратисты", "коллаборационисты", "ватники", как угодно можно ругательно называть тех, кто не любит Украину, чтобы они вынуждены были работать и жить так, чтобы не нарушать спокойствие и тот мир, который будет установлен, – вот это большая проблема, и это несколько миллионов людей. Мы не можем их всех пересажать и надеяться на то, что через 5-8 лет они вернутся совсем другими людьми. Такого счастья просто не будет, это иллюзия», – считает эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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