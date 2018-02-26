Нужно дать возможность молодежи реализоваться, – создатели «Донбасской Лиги смеха». Новости

Проект «Донбасская Лига смеха» очень важен для молодежи Донетчины и Луганщины. Об этом рассказали инициаторы проекта Ольга и Владимир Коссе (на фото).

2 года назад группу «Ответственные граждане», которую сейчас возглавляет Ольга, выдворили из Донецка. Ольга Коссе уехала на две недели позже – после допросов. Теперь она живет – «между двумя городами». «Наш офис и основная операционная деятельность – в Краматорске. Мы уже не волонтерская группа, а полноценная общественная организация. Офис в Краматорске, часть деятельности в Киеве, поэтому я живу между двумя городами», – рассказывает Ольга Коссе.

По ее словам, сейчас главное направление деятельности – помощь тем, кто на подконтрольной территории. «Мы не имеем права работать на неподконтрольной территории. Мы занимались доставкой гуманитарных наборов. Сейчас решили перестраивать свою деятельность, и в связи с этим появилась идея создать "Донбасскую Лигу смеха"», – отметила инициатор проекта.

Как рассказал Владимир Коссе, эта идея пришла в голову его дочери. «Молодые люди на этой территории остались ни с чем, они оторваны от общего молодежного движения в стране, и была мысль как-то этих людей подтянуть к тому, что происходит в стране», – считает он.

Будет 2 центра – Мариуполь и Краматорск. Команды Луганщины могут приехать в Мариуполь. «Наша основная цель в том, чтобы команды из любой части Донецкой и Луганской области получили возможность поучаствовать в проекте, мы хотим привлечь как можно больше команд. В Краматорск могут приехать луганские команды. В Мариуполе большое количество молодежи… 10 марта – первый фестиваль в Краматорске», – сообщила Ольга Коссе.

По ее словам, в сезон проходит 12 команд, но заявки еще принимаются. «Так как проект больше социальный, чем соревновательный, то мы принимаем ребят с любым уровнем подготовки», – сказала глава общественной организации.

При этом если она занимается вопросами организации, то Владимир – «ментор, который помогает командам на первом этапе понять, что нужно делать». «В нашем регионе сейчас потеряна связь поколений. Молодым людям, которые хотят играть в КВН в Донецкой и Луганской области, не к кому обратиться. У тех команд, что есть, уровень подготовки очень слабый. И мы хотим начать с того, чтобы научить, дать ребятам возможность творчески самореализоваться. Мы готовы потратить на это год-два, чтобы команды просто научились играть, чтобы они могли писать то, что интересно, что актуально, над чем сейчас смеются. Чтобы они могли выступать на сцене», – объяснил Владимир Коссе.

Напомним, на Донбассе в 2018 году стартует региональный проект «Лиги Смеха».

По материалам: Громадське радіо

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