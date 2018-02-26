На Донетчине на пожаре пострадали люди. Новости

На Донетчине на пожаре пострадали люди

26.02.18 08:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате пожара пострадали ребенок и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В больницу с диагнозом – отравление угарным газом были госпитализированы женщина с ребенком, ее сожитель и мужчина пожилого возраста. Причины возгорания устанавливаются», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Левобережное отделение полиции поступило сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного дома. На месте происшествия работала ​​следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и бригады «скорой помощи».

По факту пожара проводится проверка

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