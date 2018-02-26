Сводка из зоны АТО за 25 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – ранен. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник выпустил 7 мин калибром 82 мм в сторону позиций сил АТО в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия обстреливали силы АТО у шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 277 единиц. Применялись артиллерия калибром 122 мм, вооружение БМП, минометы калибрами 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов, в том числе западная окраина Донецка, Докучаевск, Ясиноватая, северная окраина Горловки, села Саханка, Сосновское, Коминтерново и Октябрь. В результате обстрелов повреждения получили 6 домостроений в Докучаевске и Зайцево».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка и Красный Лиман. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».

Также сообщается, что «киевские силовики сегодня утром обстреляли районы Славяносербска и села Долгое Славяносербского района из БМП/БТР (20 выстрелов). В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в Славяносербске».