Лемки на Донбассе: Как переселенцы возрождают традиции предков. Новости

Девиз семейной пары Андрея и Юлии Тымчак: «Если ничего не делать, будет скучно жить». Он – строитель, она – директор дворца культуры. В свободное от работы времени пара занимается общественной деятельностью, которую начали с детских кружков, продолжили децентрализацией, инфраструктурными и другими проектами.

В селе Звановка, расположенном вблизи Бахмута, где проживает семейная пара, и язык, и культурные традиции напоминают западную Украину. Андрей Тымчак, как и многие другие местные жители, потомок переселенцев. Их привезли сюда из сел Западной Украины, которые по двустороннему соглашению отошли к Польше в 1951 году. Мужчина решил возродить традиции своих предков и основал в Звановке «Лемко-центр».

«Лемки – это не нафталин, это не музейные экспонаты, это не старые одежды... Показать россиянам, которые позарились на кусок украинской территории, что здесь живут не только россияне, что тут проживают и лемки», – объясняет цель своей задумки Андрей.

Вместо офиса семейная пара использует собственный дом. В «Лемко-центре» своих и других детей обучают рукоделию, рисованию и театральному искусству. «Мне своих детей некуда деть вне школы. Занятия в школе закончились и все – у нас в селе нет кружков или секций, которые дети могли бы посещать – рассказывает Юлия.

По ее словам, оборудование приобрели за грантовые деньги. «Из 56 поданных заявок мы выиграли 11. Те, кто думает, что проекты – это легко, могу сразу сказать – легко не будет», – говорит она.

Начинали с театрального вертепа. В этом году в «Лемко-центре» подготовили три представления – для молодежи и школьников разных возрастов. На представления пригласили гостей из Славянска и Константиновки. «Видели в детстве, мультики смотрели, но о том, что у нас на Донбассе есть такое – это очень интересно. Донбасс от народных традиций все-таки отошел. Нужно развивать традиции, это объединяет людей», – делится впечатлениями жительница Константиновки Галина.

Семья Тымчук недавно расширила свое поле деятельности. «Хоть и культурные деятели, мы занимаемся децентрализацией, водопроводом, зеленым туризмом, сельским агроразвитием», – рассказывает Юлия.

Среди реализованных проектов семьи Тымчук – выигранный грант, за деньги которого отремонтировали местную школу, а в доме культуры установили контейнеры для раздельного сбора мусора.

Кроме того, местный дворец культуры планируют отремонтировать, за него уже в статусе директора взялась Юлия Тымчук. По образованию она – маркетолог и режиссер. «Я вижу себя здесь, как проектного менеджера больше, чем директора культуры. Чтобы здесь делать классные мероприятия для всей громады, а не только для одного села, здесь нужно создать определенные комфортные условия», – поделилась планами руководитель.

На ремонт дворца культуры уже удалось выиграть грант – почти 3 млн грн. Их направят на ремонт крыши и системы отопления, а после ремонта на базе дворца культуры откроют инновационный молодежный центр.

Юлия признается, что иногда опускаются руки, но, когда вспоминает о том, что в нескольких километрах от Звановки линия фронта, хочется сделать, что-то полезное: «Когда по ночам слушает, как гупает там, возле Попасной, днем хочется сделать что-то полезное. Ребята там гибнут для того, чтобы дети здесь жили счастливо».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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