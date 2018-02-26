Хочется, как в Европе: Жители Мариуполя и Славянска о евроинтеграции. Новости

Жителей Мариуполя и Славянска (Донецкая обл.) попросили ответить на вопрос, поддерживают ли они евроинтеграцию Украины.
В Славянске респонденты ответили так:
- «Я – да, потому что хочется, чтобы все было, как в Европе, чтобы не было коррупции, чтобы был порядок везде, чтоб у нас было будущее»;
- «Хорошо дружить со всеми – и с Европой, и с Россией»;
- «Пока все неопределенно, и куда кривая выведет – неизвестно. Все, как говорится, методом проб и ошибок. Я считаю, что это все пиар, не более, а конкретики никакой, поэтому вряд ли что-то изменится в лучшую сторону»;
- «Изменения в нашей стране должны происходить к лучшему, мы должны становиться более воспитанными и культурнее, а это может происходить только если брать пример с таких стран, как в Европе»;
- «Смотря, какой народ. Чтоб Европе соответствовать, я думаю, что у нас не каждый человек еще готов к этому».
В Мариуполе мнения горожан о евроинтеграции следующие:
- «Сытый человек может и будет поддерживать, а с нашими пенсиями и зарплатами нам там делать нечего. Соседи должны мирно жить, я думаю так. Европа – это хорошо для молодежи, а людям, которым за 50… Нужно делать жизнь нормальную в нашей стране, чтобы Европа к нам ехала, а не мы туда»;
- «Поддерживаю в том, что они пытаются что-то цивилизованное делать – благоустройство города, замену автотранспорта, какие-то такие моменты, которые приятны для населения, но считаю, что жертвовать интересами, историей нашего государства во имя Европы – это неправильно. Сносить памятники, переименовывать улицы – это национализация, она к демократии не имеет никакого отношения»;
- «У нас есть проблемы в политических учреждениях, такие, как взяточничество, те же родственные связи, когда человека могут поставить некомпетентного – кумовство. Поэтому я думаю, если будет происходить евроинтеграция, контролирующие органы будут за этим следить, ужесточать эти правила, нормы. Не искоренят, но, по крайней мере, меньше будет. Советские эти пережитки – пришло время с ними распрощаться и двигаться дальше. В правовом поле, чтоб все было»;
- «Хочу, чтоб жили, как европейцы. Дороги, инфраструктура – много чего. Мы не такие, как они, и нам многое есть, к чему стремиться и работать над этим»;
- «Это более прогрессивный путь, и, опираясь на жизненный опыт свой и исторический, люди прошли то, что мы проходим сейчас, и давным-давно смогли наладить свою жизнь, у них другие ценности. Думаю, и у нас получится».
По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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