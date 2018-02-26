ВСУ не исключают ни провокаций, ни наступления на Донбассе, – Муженко. Новости

Вооруженные Силы Украины просчитывают разные варианты развития событий в зоне боевых действий на Донбассе, не исключается и широкомасштабное наступление. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

«Мы определяем разные сроки готовности и разные масштабы, как провокационных действий, так и возможности широкомасштабной операции. Мы должны быть готовы и в настоящий момент, и завтра, и через неделю, и через год, через три года – до того момента, пока такая угроза не исчезнет», – говорит он.

По его словам, в ВСУ достаточно людей, чтобы поднять армию на новый высокотехнологический уровень. «Мы, получая современное вооружение от наших международных партнеров, те же контрбатарейные радары, показали, что наши военнослужащие достаточно быстро с этим оружием осваиваются и достаточно высокий уровень технических знаний, понимания всех этих процессов», – продолжил Муженко.

«Наши партнеры, инструкторы, которые учили наших военнослужащих, каким образом применять это оружие, были очень удивлены. И [у нас] есть предложения по совершенствованию. Эти предложения интересуют и те фирмы, которые являются производителями этого оружия. У нас достаточно мощный потенциал», – сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно вступившему в силу закону №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» на Донбассе завершается АТО и начнется операция Объединенных сил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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