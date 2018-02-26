Ситуация в пунктах пропуска утром 26 февраля. Новости

Сегодня утром, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,7 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6500 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7495 человек и 1360 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5460 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2890 человек и 695 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 5365 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/100;

КПВВ «Марьинка» – 70/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 60/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Ирина: «8:03. В Новотроицком в сторону Донецка машин 50».

КПВВ «Гнутово»:

Виталий: «6:26. Гнутово: в Мариуполь до таблички "Куликово" (начало камышей)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей: