В подвале школы искусств в Славянске хранятся лампы с парами ртути (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) из-за отсутствия фирм, имеющих разрешение на хранение и утилизацию люминесцентных ламп, такие лампы хранили в подвальных помещениях местных учебных заведений. Более 3-х месяцев общественные активисты писали обращения к власти, приходили на сессию и распространяли информацию в соцсетях. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA: Донбасс».

В коробках в подвальном помещении Славянской школы искусств хранятся 524 люминесцентные лампы, каждая из которых содержит пары ртути. Эти использованные лампы, по словам директора школы Алексея Кулешова, накопились за 6 лет.

По обращениям местных жителей санстанция устроила проверку. В протоколе есть вывод санитарного врача о том, что концентрация паров ртути в отобранных пробах атмосферного воздуха в трех подвальных помещениях не превышает допустимых норм.

Для обеспечения безопасности персонала и учащихся доступ в помещение закрыли. Пары ртути, как утверждает директор школы, не могут проникнуть в классы и через вентиляцию, так как подвал и основное здание не связаны: вентканалы проходят в стенах и выходят на крышу.

До 2014 года использованные лампы утилизировали в Горловке, сейчас договорились с киевской фирмой. За утилизацию одной лампы там просят 6 грн 24 коп.: цена оптовая, так как будут сдавать сразу более 1 тыс. ламп из различных учреждений культуры. Вывезти опасные лампы обещают до конца февраля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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