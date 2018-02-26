Закон о реинтеграции Донбасса усложняет выполнение Минских соглашений, – политолог. Новости

Вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса* ставит под вопрос выполнение Минских соглашений и, в принципе, возможность политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня, 26 февраля, в комментариях «Донецким новостям» заявил политолог Алексей Якубин.

По его словам, создается определенная возможность манипулировать этим вопросом. Например, когда придет время принимать политические решения по Донбассу (в частности, относительно выборов на неподконтрольных территориях или амнистии) народные депутаты, ссылаясь на этот закон, будут утверждать, что это невозможно.

«Этот закон усложняет выполнение политической части Минских соглашений. Допустим, президент вносит закон об амнистии. А в парламенте скажут – какая амнистия, это же оккупированная территория, мы же в законе признали ее таковой, значит, не будем голосовать. Или вносится закон о выборах: какие же выборы – это же оккупированная территория. Общественность недооценивает негативное влияние этого закона на выполнение политической части Минских соглашений», – подчеркнул Якубин.

Что касается «безопасной части», политолог убежден, что если говорить о миротворцах, некий консенсус по этому вопросу есть. Однако, миротворцы – не панацея, а лишь шаг на пути к политическому урегулированию конфликта. «И в обществе есть [запрос на миротворцев], я думаю, и в парламенте найдутся голоса проголосовать за миротворцев. Но мы должны понимать, что "голубые каски" – это прелюдия. Это не решение, это всего лишь шаг в сторону решения. А решение может быть только политическое», – продолжил он.

Кроме того, приняв закон о реинтеграции без включения в него Минских соглашений, власть нарушила резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так, одна из резолюций, принятых на последних сессиях, включала пункт, что ПАСЕ рекомендует принять этот закон при условии, что там будет упоминание о Минских соглашениях. Украина этого не сделала. «Это может привести к тому, что когда наши политики будут апеллировать, что Россия не выполняет резолюции ПАСЕ, то Россия сможет сказать: а вы выполнили резолюцию, которая была адресована вам?», – подытожил политолог.

Также ранее Алексей Якубин высказал мнение, что окончание Антитеррористической операции и начало Объединенной силовой операции, что предусмотрено вступившим в силу законом о реинтеграции Донбасса, никаких позитивных изменений украинцам пока не несет. Кроме того новый закон позволяет президенту превысить свои конституционные полномочия, и при желании можно ввести военное положение, например, в Мариуполе во время проведения выборов.

*Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (т.н. «закон о реинтеграции» или «закон о деоккупации» Донбасса), согласно которому неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В России высказали недовольство принятием закона.

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