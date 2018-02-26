На Донетчине пожары унесли три жизни. Новости

В Донецкой области пожары унесли жизни трех человек. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 23 февраля в 19:56 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Украинской в г. Мирнограде. Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что горение происходит внутри заброшенного дома. Во время разведки пожара спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни, анкетные данные которого устанавливаются.

Пожар был ликвидирован в 21:13, его причина устанавливается.

26 февраля в 1:26 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Тютчева в Краматорске. На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходит внутри жилого дома и на кровле.

«Во время разведки пожара спасатели обнаружили на полу два тела 1982 и 1976 года рождения без признаков жизни», – констатировали в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в 3:03. Его причина также устанавливается специалистами.