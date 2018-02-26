Украине нужно думать о кадровом резерве для реинтеграции Донбасса, – аналитик. Новости

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму под люстрацию могут попасть сотни тысяч человек, работающих сейчас на местные «власти», и Украине нужно думать, где взять кадровый резерв, чтобы их можно было заменить, когда территории перейдут под украинскую юрисдикцию. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.

«Даже если мы люстрируем 200 тыс. человек в Крыму, допустим, и столько же в Донецкой и Луганской областях, – кто придет им на замену? Где мы возьмем тот резерв государственных служащих, которые займут их места? Даже если представить, что мы подготовим списки для ротации из других областей из резерва кадров и определенное число тысяч учителей, врачей, чиновников из всех областей переедут на год-два в освобожденные области, то их места останутся вакантными в тех областях, откуда они уедут», – говорит он.

«Вопрос государству – как подготовить такой резерв кадров, чтобы при необходимости, в одночасье, совершить массовые замены. Тут вопрос люстрации и замены госслужащих – это большие проблемы. И мы должны подумать, откуда мы возьмем столько людей, которые будут заседать в комиссиях по люстрации, назовем их так, чтобы объективно и непредубежденно оценить», – продолжил Мартыненко.

По его словам, в комиссиях по люстрации или комиссиях правды для жителей Донбасса и Крыма, лучше всего задействовать специалистов из других регионов Украины, но это могут быть и международные эксперты. «Они играют роль маленького международного трибунала внутри страны, они оценивают действия национальных игроков внутри конфликта, дальше передают компетенцию национальным правоохранительным системам, но, если это прописано у них в мандате они могут амнистировать и частично выполнять люстрационные функции. Это очень дорогое мероприятие», – сказал он.

Аналитик добавил, что по статистике ООН работа одной комиссии правды, состоящей из международных экспертов с нанятыми национальными работниками в качестве ассистентов, оценивается примерно в 1 млн долл. в год: «Это очень дорого, поэтому не каждая страна решается на такой уровень комиссии правды».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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