Из копанки в «ЛНР» изъяли уголь и технику. Новости

«МВД ЛНР» изъяли 6,4 т угля и средства добычи из незаконной горной выработки в районе Красного Луча (временно неподконтрольная Украине территория, Луганская обл.). Об этом сегодня, 26 февраля, пишут местные интернет-ресурсы.

«21 февраля 2018 года сотрудниками отдела противодействия коррупции МВД ЛНР совместно с управлением экономической безопасности МВД ЛНР, а также сотрудниками Краснолучского городского отдела внутренних дел МВД ЛНР выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых неизвестными лицами», – сказано в сообщении.

«С места происшествия изъято: лебедка с электродвигателем, два баллона-ресивера, компрессорная установка, горная масса общим весом 6,4 т. По данному факту проводится проверка, – также пишут интернет-ресурсы.