На КПВВ «Новотроицкое» изъяли оборудование для майнинга криптовалюты (Фото). Новости

В неподконтрольный украинским властям Донецк пытались провезти комплектующие для майнинга криптовалют. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Мариуполь-Донецк прибыл автомобиль "ВАЗ" под управлением гражданина Украины. В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФС было обнаружено, что данный гражданин пытался переместить в багажном отделении транспортного средства товар (комплектующие устройства для майнинга криптовалюты) на общую сумму около 12 тыс. грн», – сообщила пресс-секретарь.

Карпиленко также добавила, что гражданина и товар передали представителям ГФС для принятия правового решения.

Фото: Facebook Валерии Карпиленко