Почему США подключились к переговорам по Донбассу, – мнение. Новости

Процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе затягивается и время играет не на пользу Украине, поэтому США подключились к переговорам. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил политолог Вадим Карасев.

«Было бы лучше, если бы военным путем [возвращали Донбасс], без жертв – не выйдет. А мирным как можно, когда там Россия? Вернуть их, как "ДНР/ЛНР", и они будут себе "мироточить" на всю Украину – вот в чем дело», – рассуждает он.

«Все эти маневры – правовые, политические, дипломатические в том, чтобы тянуть время. А там – либо толстый похудеет, либо худой умрет. Мы считаем, что Россия развалится первой, а они – что Украина, она дестабилизирована и будет призом России», – продолжает Карасев.

По его мнению, Америка подключилась к решению конфликта на Донбассе, потому что Евросоюз не способен повлиять на Российскую Федерацию. «США подключились потому, что они видят, что этот сценарий времени играет не на пользу нам, немцы и французы помочь не могут», – считает политолог.

Как сообщалось ранее, по словам Вадима Карасева, вооруженный конфликт на Донбассе является частью большой войны между США и Российской Федерацией.

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