Документальный фильм «Одесситы на Донбассе» показали в Бахмуте. Новости

В рамках акции «Военное кино идет в АТО» в Бахмуте состоялся премьерный показ документального фильма «Одесситы на Донбассе». Эту картину снял Международный продюсерский центр «Фор-Пост» по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA: Донбасс».
Посмотреть показ фильма в местный кинотеатр пришли горожане. Сюжетом киноленты стали события, которые 3 года назад переживали одесситы, приехавшие на восток Украины, в зону АТО. В ленте длительностью 56 минут рассказываются реальные истории жителей Одессы, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
По словам продюсера Александра Дриза, это фильм, который дает понять, зачем одесситы, «которые не были воспитаны в украинском патриотическом духе, приехали защищать Украину».
После Бахмута планируется показ фильма в Краматорске, Мариуполе и Славянске.
Напомним, вышел в прокат фильм «Одесситы на Донбассе».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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