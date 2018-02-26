Надеюсь, Украина сможет наказать военных преступников, – экс-федеральный прокурор Швейцарии. Новости

Украина может использовать опыт Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) для наказания военных преступников. Об этом заявил экс-федеральный прокурор Швейцарии, бывший старший прокурор МТБЮ Штефан Веспи, сегодня, 26 февраля, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Штефан Веспи поделился опытом привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности в ходе войны в Югославии, и рассказал, с какими сложностями столкнулось следствие во время расследования этих фактов.

По его словам, на примере Югославии можно проследить опыт наказания по четырем категориям военных преступлений и преступлений против человечности. Одна из категорий – это осада Сараево и обстрелы Дубровника – города, который входит в культурное наследие ЮНЕСКО.

«На мой взгляд, опыт работы с наказанием за преступления четвертой категории может быть наиболее полезным для Украины. Ведь, хотя в Дубровнике не было никакой военной цели, его расстреливали артиллерией. В рамках МТБЮ мы собрали доказательства вины и смогли осудить командира этой атаки на Дубровник», – отметил экс-федеральный прокурор Швейцарии.

Перед судом предстал 161 человек, включая президента, генералов, министров, солдат, офицеров полиции, начальников тюрем. По словам Веспи, вина подсудимых в преступлениях была доказана, несмотря на отказ части свидетелей давать показания в суде; невозможность установления лиц, причастных к совершению преступлений, из-за недостаточности доказательств, и другие трудности во время следствия. Важно также отметить, что 18 приговоров были оправдательными. «Это хорошо, поскольку это признак здоровой судебной системы», – считает он.

«Надеюсь, что в свое время Украина также сможет привлечь к ответственности всех представителей незаконных вооруженных формирований, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», – сказал Штефан Веспи.

Напомним, руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко считает, что для Украины гораздо целесообразнее провести люстрацию среди людей, которые сотрудничали с оккупационными властями, но не совершали тяжких и военных преступлений.

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