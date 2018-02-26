Один из переданных «ДНР» в рамках обмена пленными решил вернуться обратно. Новости

Один из переданных «ДНР» украинской стороной в рамках обмена пленными мужчин – Александр Луценко (на фото) – вернется на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.
Согласно сообщениям интернет-ресурсов, одессит Александр Луценко – участник событий весны 2014 года в Одессе. Луценко заявил о решении вернуться на подконтрольную украинским властям территорию. Его дело, как уверяют в «республике», рассматривается в украинском суде. Луценко был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2015 года. «К моменту обмена он находился на скамье подсудимых, и в республику попал случайно», – утверждают в «ДНР».
Сам Луценко заявил, что в Одессе продолжается судебное разбирательство по его делу. «Я принял такое решение, потому что на последнем заседании в Украине судья сказал, что мне необходимо вернуться, закончить судебные заседания, чтобы не было никаких "хвостов". В случае неявки меня объявят в международный розыск», – уверяет он.
На подконтрольной территории у Луценко остались жена и дети.
Ранее сообщалось, что дата очередного этапа освобождения удерживаемых на временно неподконтрольной территории Донбасса украинцев пока не установлена, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
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