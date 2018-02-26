В Украине учтены менее 1,5 млн переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 26 февраля, в Украине учтены 1 млн 490 тыс. 85 переселенцев или 1 млн 215 тыс. 164 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 19 февраля 2018 года в Украине было учтено 1 млн 489 тыс. 711 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 374 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 19.02.2018 – Переселенцев из Донбасса стало меньше
- на 12.02.2018 – Количество переселенцев в Украине уменьшилось
- на 5.02.2018 – Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается, – Минсоцполитики
- на 29.01.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Донбасса
- на 22.01.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти
- на 15.01.2018 – Переселенцев в Украине стало больше
- на 9.01.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
- на 18.12.2017 – Количество переселенцев снова увеличилось
- на 11.12.2017 – В Минсоцполитики рассказали, сколько переселенцев в Украине
- на 4.12.2017 – Переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 27.11.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает сокращаться
- на 20.11.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 6 тыс. человек
- на 13.11.2017 – Количество переселенцев продолжает стремительно сокращаться
- на 6.11.2017 – В Минсоцполитики посчитали переселенцев: Количество ВПЛ резко сократилось
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